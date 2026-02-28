Un video di auguri è stato inviato al Pontedera dal Brasile. Laclip mostra Cafu, ex calciatore, che invia un messaggio di incoraggiamento alla squadra. Il video è stato diffuso sui canali social del club e ha ricevuto molta attenzione tra i tifosi. Nessuna altra persona o dettaglio è stato reso noto nel messaggio.

Pontedera (Pisa), 28 febbraio 2026 – Un video messaggio di augurio molto speciale è arrivato al Pontedera dal Brasile. La squadra granata è impegnata a conquistare la salvezza in Serie C e oggi è arrivato il video dall’ex calciatore brasiliano Cafu. Alla vigilia della gara di Pesaro, in calendario domenica 1 marzo, il due volte campione del mondo (1994 e 2002) ha infatti invitato attraverso Instagram i giocatori del Pontedera a «credere in loro stessi e a restare uniti» facendogli un grosso «in bocca al lupo» per il prosieguo del campionato. Pontedera, un messaggio speciale alla squadra dal "Pendolino" Cafu (atex.dam.standard.Video -... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un video di auguri molto speciale per il Pontedera. Dal Brasile l’incoraggiamento di Cafu

Cafu "tifa" Pontedera: ecco il motivoLa squadra toscana, ultima nel girone B di Serie C e impegnata domani nella delicata trasferta di Pesaro, ha ricevuto gli auguri dell'ex Milan e Roma...

