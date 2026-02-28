Un 57enne di Torino aveva in casa una bimba di 3 anni L’agghiacciante ipotesi | comprata sul dark web

A Torino si indaga su un caso che riguarda una bambina di tre anni trovata in casa di un uomo di 57 anni. La Procura sta esaminando l’ipotesi che la bambina sia stata acquistata sul dark web. La polizia sta cercando di capire come la piccola sia arrivata in quella situazione e chi siano i suoi genitori. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’ambiente investigativo.

Una piccola di tre anni sottratta al padre dopo che il test del Dna aveva rivelato che non era la figlia biologica. Si indaga sulla rete È giallo a Torino su una possibile tratta di bambini. Con al centro il caso di una piccola di tre anni della quale non si conoscono i genitori e su cui indaga la Procura. Come riporta La Stampa, è emerso il sospetto di una possibile tratta internazionale legata a una bambina di circa 3 anni rintracciata in una cascina di Verolengo. La piccola viveva con un uomo di 57 anni che sosteneva di essere il padre biologico. Ma l’esame del Dna ha smentito questa circostanza e aperto il campo all’ipotesi di una tratta internazionale che investe i Paesi dell’est europeo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

