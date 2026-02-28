Ultimissime Juve LIVE | la conferenza stampa di Kalulu e le probabili scelte di Spalletti per la Roma

Oggi sono state pubblicate le dichiarazioni di Kalulu durante la conferenza stampa e sono state annunciate le possibili scelte di Spalletti per la formazione della Roma. La redazione di JuventusNews24 ha aggiornato in tempo reale le notizie più recenti, concentrandosi sulle ultime ore di attività delle squadre di calcio italiane.

Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Kalulu e le probabili scelte di Spalletti per la Roma Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Spalletti, chiesta la grazia per Kaluludi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Spalletti e le ultime su En-NesyriLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Una selezione di notizie su Ultimissime Juve. Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Roma - Juventus in Diretta Streaming; Bremer e Yildiz giocano Juventus-Galatasaray? Come stanno dopo l'infortunio e le ultime sulle loro condizioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Juventus-Galatasaray 3-2, risultato finale della partita di Champions League: gol di Osimhen, gli highlightsLa diretta live di Juventus-Galatasaray Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Diretta/ Juventus Cagliari Primavera (risultato finale 2-2): è pareggio al 93?! (oggi 28 febbraio 2026)Diretta Juventus Cagliari Primavera streaming video tv oggi, sabato 28 febbraio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita. ilsussidiario.net Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti - facebook.com facebook