Durante il match di ieri tra Fiorentina e Jagiellonia, il laterale della Fiorentina ha subito un infortunio che si è rivelato grave. È stato riscontrato un doppio frattura, che ha coinvolto Gosens, che aveva indossato la fascia di capitano. L'incidente è avvenuto durante il ritorno del playoff di Conference League, lasciando la squadra con una tegola importante.

Il laterale viola si è infortunato ieri nel playoff di Conference League. Duplice frattura per Gosens nel match contro il Jagiellonia valevole per il ritorno del playoff di Conference League e che il laterale tedesco ex Atalanta e Inter ha giocato con la fascia da capitano al braccio. Infortunio Gosens, le ultime (Ansa Foto) – calciomercato.it Come recita la nota ufficiale del club viola, Gosens “ è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia. La Fiorentina aggiunge che “gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE Fiorentina, tegola Gosens: “Duplice frattura”

Fiorentina, infortunio Gosens: duplice frattura ma niente operazioneIl tedesco utilizzerà una mascherina protettiva per i prossimi match: il bollettino ufficiale dopo lo Jagiellonia.

Fiorentina: Gosens ha duplice frattura facciale, ma potrà giocare con una machera protettivaGli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di...

Highlights Milan vs Fiorentina 2 - 1 (Gosens)

Contenuti e approfondimenti su Fiorentina.

Discussioni sull' argomento Fiorentina, Vanoli: Solomon? Ecco come sta. Abbiamo sbagliato tutto! Su Gosens e Lezzerini...; Fiorentina | infortunio a Solomon che rischia di saltare Udine Referti anche per Gosens e Lezzerini.

FLASH | Infortunio Gosens: l’esito degli esami e i tempi di recuperoInfortunio Gosens - La Fiorentina deve fare i conti con le condizioni non proprio ottimali di Robin Gosens, vittima ... fantamaster.it

Fiorentina, duplice frattura alla mascella per Gosens ma nessuno stop in campoDuplice frattura alla mascella per Robin Gosens ma non è necessario uno stop in campo, basterà una protezione adeguata ... gianlucadimarzio.com

Le parole del doppio ex di Udinese-Fiorentina - facebook.com facebook

Per Gosens duplice frattura composta al volto. La Fiorentina: "Non sarà operato, può giocare con una protezione" #ANSA x.com