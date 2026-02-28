Type 095 il primo sottomarino nucleare di Pechino

La Repubblica Popolare Cinese ha presentato il suo primo sottomarino nucleare, il Type 095, segnando un passo importante nello sviluppo militare nazionale. Il sottomarino, di nuova generazione, è stato mostrato in una cerimonia ufficiale e rappresenta un avanzamento significativo nelle capacità sottomarine del paese. La messa in servizio di questo sottomarino fa parte di un programma di potenziamento delle forze navali.

Per anni gli analisti occidentali hanno ritenuto i sottomarini cinesi inferiori di una o due generazioni rispetto a quelli di Stati Uniti, Regno Unito e Russia, soprattutto in termini di silenziosità, sensori e sistemi di combattimento. Questa valutazione, pur non essendo del tutto superata, risulta oggi meno netta: Pechino ha investito massicciamente in ricerca, cantieristica e tecnologie di propulsione nucleare, riuscendo a ridurre progressivamente il gap qualitativo. Secondo H.I Sutton il nuovo battello, indicato anche come Type 09V, mostra caratteristiche progettuali che suggeriscono un "salto evolutivo" rispetto alla generazione precedente.