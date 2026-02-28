TS – Oristanio regala il pari al Parma

Nel match tra Parma e Cagliari allo stadio Tardini, le due squadre sono terminate con un pareggio 1-1. Oristanio ha segnato il gol che ha permesso al Cagliari di pareggiare, regalando così un punto importante alla sua squadra. La partita ha suscitato numerosi commenti tra i tifosi e gli appassionati, con discussioni che continuano a circolare sui social e sui vari mezzi di informazione.

Allo stadio Tardini Parma e Cagliari decidono di non farsi male nel match terminato col punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, succede tutto nella ripresa grazie a due subentrati: prima Folorunsho, al minuto 63, trova il jolly dalla lunga distanza mettendo una segno una rete fantascientifica simile a quella di Shevchenko in un Milan-Juve della stagione 20012002. A dieci minuti dal termine ci ha pensato Oristanio a ristabilire la parità in campo. In classifica, il Parma sale a 33 punti ad una sola lunghezza dalla Lazio mentre il Cagliari sale a quota 30 allungando a +7 sulla zona retrocessione. La prima occasione della gara ce l’ha il Cagliari, al 9', quando Keita regala il pallone a Kilicsoy che calcia trovando la risposta di Corvi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Oristanio regala il pari al Parma Al Cagliari non basta l’eurogol di Folorunsho, il Parma risponde con l’ex Oristanio: al Tardini finisce 1-1L'eurogol di Folorunsho non basta al Cagliari per portare via i 3 punti da Parma perché l'ex Oristanio risponde nei minuti finali: allo stadio... Leggi anche: Parma-Cagliari, le pagelle: Folorunsho gol al rientro, 7. Oristanio merita più spazio, 7