TS – Montero e Merola non bastano a Padoin!

Nelle ultime ore il calciomercato occupa le pagine di Tuttosport, con aggiornamenti su una possibile sfida tra Juventus e Cagliari. La situazione riguarda le trattative di mercato e le mosse delle due squadre, mentre Montero e Merola non sono sufficienti per Padoin. La discussione si concentra sulle operazioni in corso e sulle strategie delle società coinvolte.

96' – Termina qui! Finisce 2-2 tra Juve e Cagliari dopo un bellissimo secondo tempo. 95' – OCCASIONE JUVE! Ancora Durmisi è bravo a farsi trovare pronto ma la sua conclusione viene salvata sulla linea da Cogoni. 93' – GOL CAGLIARI! I rossoblù trovano il pari allo scadere grazie a Sugamele, bravo a superare Huli con un bellissimo tiro dalla distanza. 85' – Doppio cambio Cagliari: dentro Costa e Roguski, fuori Malfitano e Marini. 84' – Occasione Juve! Leone prova la conclusione, tiro alto sopra la traversa. 79' – GOL CAGLIARI! Grandu serve in mezzo un bel pallone e Mendy col destro supera Huli. 76' – GOL JUVE! Al terzo tentativo Merola trova il raddoppio con una bellissima azione personale e un mancino in diagonale a superare Kehyaov. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Gol Merola: azione strepitosa per l’1-0 dei bianconeri di Padoin! Recupero palla, serpentina e conclusione terrificantedi Redazione JuventusNews24Gol Merola, prodezza balistica dell’attaccante bianconero al 5?: doppio dribbling e palla sotto la traversa, il Torino è...

Juve Parma Primavera LIVE: confermato Durmisi in attacco, Bellino-Merola in supporto. Le scelte di PadoinCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».