Trump vuole il suo volto sulla moneta da un dollaro | cosa dice la legge americana

A Washington, le dispute politiche si spostano anche sui dettagli delle monete, con un nuovo dibattito che riguarda la possibilità di mettere il volto di un ex presidente sulla moneta da un dollaro. La questione sta attirando l’attenzione pubblica e coinvolge le istituzioni, mentre le decisioni sulla produzione delle monete sono di competenza delle autorità monetarie statunitensi.

A Washington le battaglie politiche non si combattono più solo su milioni di dollari, ma anche sul cambio che tintinna nelle tasche degli americani. Il Dipartimento del Tesoro si sta preparando a stampare il volto del presidente Donald Trump su una moneta da un dollaro commemorativa del 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza. Una decisione che ha scatenato un terremoto istituzionale e sollevato questioni legali che toccano il cuore stesso dell’identità americana. La controversia non si ferma qui. L’United States Mint ha cancellato una serie di quarters celebrativi dedicati agli eroi nazionali dell’era abolizionista, del movimento per il suffragio femminile e dei diritti civili, sostituendoli con figure dei primi pionieri e rivoluzionari bianchi della nazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

