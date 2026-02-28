Trump parla al grande popolo iraniano | prendete il controllo | VIDEO

Un discorso viene pronunciato rivolgendosi al popolo iraniano, in cui si invita a prendere il controllo del governo. La comunicazione afferma che l’ora della libertà è vicina e si rivolge direttamente ai cittadini, invitandoli a agire. Il video del discorso è stato diffuso pubblicamente. La dichiarazione si concentra sulla richiesta di un cambiamento nel governo iraniano.

L'Iran risponde con i missili. Cosa sta succedendo? Tricarico: "Una guerra non inizia così" Iran, attaccato anche il palazzo dei servizi segreti. Il colpo di Usa e Israele al regime "Al grande e orgoglioso popolo iraniano, dico che l'ora della vostra libertà è vicina. Quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo. Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni". Lo ha affermato Donald Trump in un passaggio del discorso in merito all'attacco all'Iran. L'America vi sostiene con una forza schiacciante. È il momento di agire. Non lasciatevelo sfuggire", ha detto. Il presidente ha descritto i bombardamenti contro l'Iran come parte di un'operazione "massiccia e in corso". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trump incita le piazze in Iran: «Prendete il controllo. Stanno arrivando i rinforzi»Il presidente Usa: «Conservate i nomi dei vostri assassini, pagheranno un prezzo alto».

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

Trump annuncia l'attacco all'Iran e ne spiega i motiviDonald Trump annuncia l'attacco poco dopo l'inizio dei bombardamenti su Teheran. Il presidente lo lancia attraverso il social Truth. Abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L'obiettivo è dife ... tg.la7.it

Trump, discorso record di 108 minuti tra proteste e silenzi. Dall'Iran, all'età dell'oro all'Ucraina: cosa ha detto il PresidenteUn’ora e quarantotto minuti. Una maratona politica con il fiato lungo e il pugno chiuso . Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, il più lungo ... notizie.tiscali.it

