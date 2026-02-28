Trump | Il regime di Teheran non potrà mai avere un' arma nucleare – Il video

Il presidente ha dichiarato che il regime di Teheran non potrà mai possedere un'arma nucleare. Ha inoltre affermato che l’Iran è il principale stato sponsor del terrorismo a livello globale e ha sottolineato che di recente il paese ha ucciso decine di migliaia di cittadini che protestavano in piazza. La dichiarazione è stata rilasciata in un video diffuso dall’agenzia.

(Agenzia Vista) Washington, 28 febbraio 2026 "L’Iran è il principale Stato sponsor del terrorismo nel mondo e, solo di recente, ha ucciso decine di migliaia dei propri cittadini scesi in piazza a protestare. È sempre stata politica degli Stati Uniti, e in particolare della mia amministrazione, che questo regime terroristico non possa mai possedere un’arma nucleare. Lo ripeto: non possono mai avere un’arma nucleare. Per questo motivo, durante l’Operazione Midnight Hammer dello scorso giugno, abbiamo distrutto il programma nucleare del regime a Fordow, Natanz e Isfahan. Dopo quell’attacco, li abbiamo avvertiti di non riprendere mai più la loro maligna ricerca di armi nucleari e abbiamo cercato ripetutamente di raggiungere un accordo. 🔗 Leggi su Open.online

Israele e Usa attaccano l'Iran, allarme in tutto il Golfo. Trump: "Teheran non avrà il nucleare". Il regime: "Risposta schiacciante"

