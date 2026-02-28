Trump dice che l' ayatollah Ali Khamenei è morto

Oggi si è diffusa la notizia che Ali Khamenei, la Guida suprema dell’Iran, è stato eliminato. La notizia arriva dopo attacchi condotti da Israele e dagli Stati Uniti. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali o conferme indipendenti sulla vicenda. La situazione rimane molto tesa e in evoluzione.

Il suo corpo è stato recuperato sotto le macerie del suo compound a Teheran, colpito oggi dagli attacchi di Israele e Stati Uniti. Il presidente americano: "Una delle persone più malvagie della storia è morta". Chi era la guida suprema del regime di Teheran. Ali Khamenei, la Guida suprema della repubblica islamica dell’Iran, è stata eliminato oggi, in seguito agli attacchi di Israele e Stati Uniti. "Questa mattina abbiamo distrutto in un potente attacco a sorpresa il complesso del tiranno Khamenei nel cuore di Teheran", ha spiegato Benjamin Netanyahu in un discorso alla nazione, aggiungendo: "Ci sono molti segnali che sia morto". Poco dopo è arrivata la conferma di Israele e poi anche quella di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'ayatollah Ali Khamenei è mortoIl suo corpo è stato recuperato sotto le macerie del suo compound a Teheran, colpito oggi dagli attacchi di Israele e Stati Uniti.

Ali Khamenei, chi è l’ayatollah che guida l’Iran da quasi 40 anni: dal fallito attentato al possibile successoreRoma, 28 febbraio 2026 – La notizia (non confermata) della morte di Ali Khamenei, potrebbe rappresentare una svolta nell’attacco di Israele e Usa...

Trump annuncia l'inizio di un'operazione massiccia in Iran e promette che la minaccia del regime sarà eliminataIl presidente americano ripercorre la storia degli attacchi iraniani contro gli Stati Uniti, assicura che la Repubblica islamica non avrà mai la Bomba, che il sistema dei proxy sarà sradicato e l'arse ... ilfoglio.it

La punizione esemplare di Trump a chi dice no: il caso Antropic e la nuova linea rossa dell’IAIl no di Dario Amodei all’uso militare illimitato di Claude scatena la reazione della Casa Bianca: stop ai contratti federali, minacce legali e un precedente ... fanpage.it

Manca ancora una conferma da parte iraniana ma le voci che si sono rincorse per tutto il giorno ormai sembrano prendere consistenza: la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è morto nei raid condotti stamattina da Israele e Stati Uniti. Secondo un alto funzi - facebook.com facebook

Dopo la diffusione della notizia, da parte di diversi media israeliani, dell'uccisione di Ali Khamenei durante l'attacco di Stati Uniti e Israele a Teheran la gente si è affacciata applaudendo alle finestre per celebrare l'evento. x.com