Trump al popolo iraniano | Prendete il potere

“L’Iran non avrà mai l’arma nucleare. Distuggeremo la minaccia. Il popolo dell’Iran ha la libertà a portata di mano: prendete il controllo del vostro governo”. E’ il messaggio con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia l’attacco contro l’Iran. L’azione, condotta con Israele, è scattata all’inizio di oggi 28 febbraio. Trump si esprime in un messaggio diffuso sui social con un video di oltre 8 minuti: il presidente americano non si limita ad annunciare l’attacco ma esorta il popolo iraniano a rovesciare il regime dell’ayatollah Ali Khamenei. “Il nostro obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce imminenti provenienti dal regime iraniano”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

