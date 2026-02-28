Tricolori indoor di Ancona | assenze pesanti e duelli chiave nel mezzofondo L' analisi del coach

Ai campionati indoor di Ancona, il coach ha osservato che molte assenze hanno ridotto il numero di partecipanti, specialmente tra gli atleti di alto livello, mentre nel mezzofondo si sono disputati alcuni dei duelli più attesi. La competizione è stata caratterizzata da forfait importanti e sfide incentrate sugli 800 e 3000 metri, con gli atleti pronti a confrontarsi in una serie di gare salienti.

Diverse assenze di rilievo nelle sei gare di mezzofondo nei tricolori indoor in programma in questo week end ad Ancona. Vediamo l'analisi delle singole prove. La grande favorita della vigilia è senza dubbio Eloisa Coiro che recentemente ha corso la distanza in 1.59.76. Nel ruolo di eventuali outsider troviamo in primis Elena Bellò (p.p. 2.01.45) che nei mesi scorsi ha cambiato guida tecnica passando ad allenarsi con Gianni Ghidini. Poi l'emergente Laura Pellicoro (p.p. 2.02.19) oramai stabilitasi definitivamente a vivere negli Stati Uniti e certamente anche Gaia Sabbatini (p.p. 2.01.07) che ha scelto di gareggiare anche su questa distanza oltre che sui 1500. Ancona, Atletica U18: sette giovani veneti in gara per i tricolori indoor. Odje cerca la conferma.Ancona si prepara ad accogliere un fine settimana di grande atletica, con i campionati italiani indoor U18 che vedranno protagonisti sette giovani... Inter Bologna, emergenza che rientra per Italiano: tra recuperi chiave e assenze pesantidi Redazione Inter News 24Inter Bologna, Italiano prepara la gara contro i nerazzurri con attenzione e prudenza. Tutti gli aggiornamenti su Tricolori indoor. Atletica: la Sicilia ai tricolori assoluti indoor di Ancona con la stella Filippo RandazzoDopo i trionfi alla Festa del Cross di Selinunte , lo sprinter etneo di San Cono tra i favoriti per il podio sui 60 metri. Doppio impegno per la siracusana Giulia Aprile (1500 e 3000). In gara molte s ... Quattordici trentini ai tricolori assoluti indoorDa venerdì a domenica ad Ancona si assegnano i titoli tricolori assoluti indoor: Naidon torna nelle prove multiple con Lubello, Nonino e Benussi, lungo per Riccardi, attenzione anche ad Andrei, Minati ... Prima gara, primo record: ai Tricolori di Ancona Serena Di Fabio migliora il suo primato italiano U20 nei 3000 di marcia indoor con 12.40.77 (precedente 12:46.60)