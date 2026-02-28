Tredici Pietro e Aurora Ramazzotti vita da figli di papà | A suo agio sul palco e all’altezza di un brano difficilissimo

Tredici Pietro e Aurora Ramazzotti sono apparsi insieme sul palco del Festival di Sanremo. Durante l’evento, Tredici Pietro ha interpretato un brano difficile, dimostrando sicurezza, mentre Aurora Ramazzotti si è mostrata a suo agio tra il pubblico e sul palco. L’evento si è svolto a Milano il 28 febbraio 2026, attirando l’attenzione sui loro ruoli durante la serata.

Milano, 28 febbraio 2026 – Papà e figlio insieme sul palco del Festival di Sanremo. Non c’erano certezze, solo qualche voce che girava da giorni, ma alla fine è successo: annunciato da Carlo Conti come ‘G’ nella formazione che ha visto Tredici Pietro insieme a Galeffi e Fudasca, Gianni Morandi ha duettato con suo figlio, durante la quarta serata della kermesse canora, quella dedicata alle cover. ll brano scelto è stato ‘Vita’, canzone scritta da Mogol e Mario Lavezzi che Gianni Morandi interpretò con Lucio Dalla. Durante l’esibizione non sono però mancate le barre di Tredici Pietro. E neppure l’emozione: non solo quella di Gianni, ma anche di attori, cantautori e volti dello spettacolo che sono rimasti incantati da questo momento così speciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Duetto “al bacio” a sorpresa: Aurora Ramazzotti sul palco della data zero di papà Eros emoziona i fan – VideoEmozione per i fan di Eros Ramazzotti alla data zero del nuovo tour mondiale al PalaUnical di Mantova.

