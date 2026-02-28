Travolto da una barca in Colombia l' appello di Francesca per Andrea | Aiutatemi a far rientrare mio fratello

Era partito per la Colombia con l’intenzione di trascorrere una vacanza tra sport e mare, ma un incidente ha cambiato tutto. Una barca lo ha travolto e ora la famiglia chiede aiuto per il rimpatrio di Andrea. La sorella ha fatto un appello pubblico per ottenere supporto e trovare una soluzione. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone interessate alla vicenda.

Firenze, 28 febbraio 2026 – Era partito per la Colombia sognando una vacanza fra sport e mare. Ora è bloccato in una clinica privata, dopo essere stato sottoposto a una serie di delicate operazioni chirurgiche, e proprio da Cartagena la sorella lancia un appello per riportarlo prima possibile in Italia. È la storia di Andrea Verardini Prendiparte, 57 anni, residente a Firenze, nella zona di Sorgane. Grande appassionato di viaggi, trekking, passeggiate e ciclismo, Andrea era partito quattro settimane fa, insieme a due amici, per l’America del Sud. Uno scorcio dell’arcipelago delle Isole del Rosario in Colombia dove è avvenuto l’incidente Cosa è successo Dopo un primo tour sulla terraferma, aveva raggiunto le isole del Rosario, bellissimo arcipelago a dodici miglia da Cartagena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolto da una barca in Colombia, l'appello di Francesca per Andrea: “Aiutatemi a far rientrare mio fratello” Crans-Montana, l’appello disperato della mamma di un ragazzo bolognese: “Aiutatemi a ritrovare mio figlio”“Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni. La mamma del bimbo trapiantato: “Mi appello al Papa, aiutatemi a trovare un cuoricino per mio figlio”La mamma del bimbo di 2 anni trapiantato con il cuore bruciato al Monaldi a Domenica In: "Aiutatemi a trovare un cuoricino per mio figlio". La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Travolto da una barca in Colombia, l'appello di Francesca per Andrea: Aiutatemi a far rientrare mio fratello; Emanuele Cenni travolto da un elefante nel parco di Maputo in Mozambico, grave il manager 33enne della Cmc; Barca a vela incagliata in laguna, l'equipaggio lancia l'allarme alle 4 di mattina: soccorse tre persone austriache, una ferita; Dalla Spagna – Messi chiude la porta ad un ritorno al Barcellona. Cristina Frazzica, l'uomo che la travolse in barca patteggia un anno di carcere. «Andava al triplo della velocità consentita»Si è concluso con un patteggiamento la vicenda giudiziaria nata dalla morte di Cristina Frazzica, la giovane ricercatrice di origini calabresi, cresciuta a Voghera travolta e uccisa a Napoli da una ... corriereadriatico.it California, barca travolta dalle onde a Santa Cruz: il video dell'incidenteUn uomo, Vince Tuzzi, stava riprendendo dei surfisti che cavalcavano le onde al largo ... msn.com L'Ariston totalmente 'travolto' dal ritmo e la passione di 'Andamento lento', cover portata sul palco da LDA ed Aka 7even insieme al papà di questo pezzo, Tullio De Piscopo. Direzione d'orchestra magistrale del maestro Francesco D'Alessio #passionapoli #spe - facebook.com facebook Incidente sul lavoro, operaio di 60 anni muore travolto da un nastro trasportatore a Barcellona Pozzo di Gotto. L'uomo lavorava per una ditta di agrumi. Stava cercando di sbloccare il macchinario che lo ha trascinato @TgrRai #IoSeguoTgr x.com