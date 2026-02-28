A Bormio, il funerale di Marika e Alberto, le due persone travolte dalla valanga sul monte Cornaccia, si è svolto oggi. Centinaia di persone hanno partecipato per dare l’ultimo saluto a chi ha perso la vita durante un'escursione in montagna. La cerimonia si è tenuta nel rispetto della loro memoria, con familiari e amici presenti per condividere il momento di addio.

Bormio, 28 febbraio 2026 – “Hai vissuto intensamente la tua grande passione per la montagna e tra le sue braccia ci ha lasciato il nostro Alberto De Maron ”. “Sulle sue amate montagne ci ha lasciato la nostra Marika ”. Tragedia in quota. I loro volti sorridenti, cime innevate e rocce: oltre ad aver condiviso la stessa, tragica fine, anche i manifesti funebri scelti dalle rispettive famiglie per annunciare ora e data di Rosario ed esequie dei due giovani che giovedì mattina, ormai arrivati in cima al Monte Cornaccia, in Val Cancano, a circa 2.900 metri, sono precipitati a causa di un cornicione che ha ceduto sotto i loro piedi, facendoli rovinare sul versante sud-ovest tra le rocce e innescando, a quel punto, un fronte valanghivo con uno scorrimento di oltre 300 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolti dalla valanga sul monte Cornaccia: l’ultimo saluto a Marika e Alberto

Due ragazzi morti travolti da una valanga sul Monte Cornaccia in Valtellina nel territorio di ValdidentroTragedia sul Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro in Valtellina, dove una valanga ha travolto almeno due persone.

Chi erano Marika Mascherona e Alberto De Maron, i due scialpinisti morti travolti da una valanga in ValtellinaMarika Mascherona e Alberto De Maron sono morti nella mattinata del 26 febbraio travolti da una valanga in Valtellina, sul monte Cornaccio (Sondrio).

