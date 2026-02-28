Trasporti scioperi in arrivo a fine febbraio | cosa cambia per chi viaggia

Da torinotoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine febbraio 2026, i trasporti si preparano a uno sciopero che potrebbe causare disagi a chi deve muoversi. Le categorie coinvolte sono in forte mobilitazione e molte corse sono a rischio cancellazione o modifiche. Chi pianifica spostamenti in questo periodo dovrebbe verificare gli orari e le eventuali variazioni, considerando che la mobilitazione riguarda diverse modalità di trasporto.

Fine mese di febbraio 2026 difficile per coloro che dovranno affrontare grandi spostamenti. Il settore dei trasporti è in mobilitazione. Secondo quanto indicato sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si comincia giovedì 26 febbraio con uno sciopero nazionale del trasporto aereo, lo stop riguarderà personale di terra e di volo di alcune grandi compagnie aeree e lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. Previsti possibili ritardi e cancellazioni. Si consiglia di informarsi per tempo sui siti degli aeroporti e delle compagnie aeree. Venerdì 27 febbraio è la volta del trasporto pubblico locale con lo sciopero di 4 ore (dalle 16 alle 20) del personale Arriva Italia di Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trasporti.

Temi più discussi: Sciopero nazionale treni: date, orari e fasce di garanzia; Dopo la tregua olimpica, ecco il primo sciopero dei trasporti in arrivo: gli orari e i mezzi a rischio; Trasporti, scioperi in arrivo a fine febbraio: cosa cambia per chi viaggia; Sciopero nazionale trasporti dal 26 al 28 febbraio: stop voli Ita, EasyJet e treni FS, Italo, Trenord con fasce garantite e rimborsi.

trasporti scioperi in arrivoSciopero dei trasporti: in arrivo tre giorni di stop. Dai voli di Ita Airways e Easyjet ai treni. Orari e fasce di garanziaDa domani 26 febbraio e fino al 28 febbraio, i lavoratori dei trasporti si fermeranno per tre giorni di sciopero. dire.it

Sciopero trasporti: stop previsti 26, 27 e 28 febbraioLe nuove mobilitazioni sindacalo nel settore dei trasporti rischiano di mettere in difficoltà pendolari, viaggiatori e turisti in Italia ... ilcorrieredelgiorno.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.