Trasporti scioperi in arrivo a fine febbraio | cosa cambia per chi viaggia

A fine febbraio 2026, i trasporti si preparano a uno sciopero che potrebbe causare disagi a chi deve muoversi. Le categorie coinvolte sono in forte mobilitazione e molte corse sono a rischio cancellazione o modifiche. Chi pianifica spostamenti in questo periodo dovrebbe verificare gli orari e le eventuali variazioni, considerando che la mobilitazione riguarda diverse modalità di trasporto.

Fine mese di febbraio 2026 difficile per coloro che dovranno affrontare grandi spostamenti. Il settore dei trasporti è in mobilitazione. Secondo quanto indicato sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si comincia giovedì 26 febbraio con uno sciopero nazionale del trasporto aereo, lo stop riguarderà personale di terra e di volo di alcune grandi compagnie aeree e lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. Previsti possibili ritardi e cancellazioni. Si consiglia di informarsi per tempo sui siti degli aeroporti e delle compagnie aeree. Venerdì 27 febbraio è la volta del trasporto pubblico locale con lo sciopero di 4 ore (dalle 16 alle 20) del personale Arriva Italia di Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

