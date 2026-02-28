Trapianti a Napoli evento crudele ma imprevedibile
A Napoli si è verificato un evento che ha causato grande preoccupazione nel settore dei trapianti. Le autorità hanno segnalato un episodio definito crudele ma imprevedibile, che potrebbe influenzare i programmi di donazioni in tutta la regione. Il fatto è stato comunicato durante una conferenza a Siena, dove è stato espresso il timore che questa tragedia possa avere ripercussioni negative sulle future donazioni di organi.
Siena, 28 febbraio 2026 – “Il timore è che tutti i programmi di trapianto risentiranno negativamente in termini di donazioni da questa tragedia. Certo, un evento crudele, ma con errori difficilmente evitabili. Conosco i colleghi di Napoli, centro fra i più avanzati in Italia per il trapianto di cuore”, abbiamo cercato di capire il dramma del piccolo Domenico, vittima del trapianto di cuore all’ospedale di Napoli, con il dottor Massimo Maccherini, cardiochirurgo e responsabile del Centro trapianto di cuore delle Scotte. Missing Caption Cosa è successo? “La percezione è impressionante. Credo invece che vada tutto ridimensionato e visto con gli occhi di chi opera in questa attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
