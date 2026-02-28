Tram deragliato a Milano la Procura valuta di sentire il conducente | il nodo del malore e del sistema di sicurezza

La Procura di Milano sta valutando di ascoltare il conducente del tram coinvolto nel deragliamento avvenuto in viale Vittorio Veneto, incidente che ha causato due morti e numerosi feriti, di cui tre ancora in terapia intensiva. L’indagine si concentra sul possibile malore del conducente e sul funzionamento del sistema di sicurezza del tram. È previsto un prossimo passaggio nel procedimento.

La Procura di Milano si prepara a un nuovo passaggio chiave nell’inchiesta sul tram deragliato in viale Vittorio Veneto, incidente che ha provocato due vittime e decine di feriti, tre dei quali ancora ricoverati in terapia intensiva. La pm Elisa Calanducci sta valutando di sentire formalmente, già la prossima settimana, il conducente del mezzo. L’uomo, 60 anni, subito dopo l’accaduto ha reso dichiarazioni spontanee alla Polizia locale, sostenendo di aver avuto un malore pochi istanti prima dell’incidente. Un’ipotesi ora al vaglio degli inquirenti, che puntano a verificare la ricostruzione attraverso elementi oggettivi: le immagini delle telecamere a bordo del tram della linea 9 e, soprattutto, i dati registrati dal sistema di guida elettronico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

