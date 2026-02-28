Tragico incidente tra auto e scooter a Porlezza | muore a 19 anni Simone Argenti di Tremezzina

Nella mattinata del 28 febbraio a Porlezza, un incidente stradale si è verificato lungo via Ceresio, all’altezza del civico 41. Un’auto e uno scooter sono entrati in collisione, causando la morte di un giovane di 19 anni residente a Tremezzina. La vittima si chiamava Simone Argenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nella mattinata di oggi, 28 febbraio, a Porlezza. Simone Argenti, 19enne residente a Tremezzina, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Ceresio, all’altezza del civico 41. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre i sanitari del 118 erano già impegnati a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Tragico scontro auto-moto. Muore a diciannove anni. Tremezzina in lacrimeSimone Argenti ha perso la vita alle 7 del mattino in un incidente a Porlezza. Andava a lavorare in Svizzera, il conducente della vettura si è subito fermato. ilgiorno.it

Incidente a Porlezza, schianto tra auto e moto: morto il 19enne Simone Argenti: La giovane vittima è originario di Tremezzina. Illeso l’uomo alla guida della vettura, un 52enne, indagato per omicidio colposo - facebook.com facebook