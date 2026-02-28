Tragedia a Porlezza | perde la vita un giovane di 19 anni in uno scontro frontale

Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi in via Ceresio a Porlezza. L’incidente si è verificato in seguito a uno scontro frontale tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo.

Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi, 28 febbraio, a Porlezza, in provincia di Como. Un ragazzo di 19 anni, S.A., ha perso la vita dopo uno scontro frontale tra il suo scooter e un fuoristrada. Il giovane, residente a Tremezzina, stava percorrendo via Ceresio poco dopo le 7 del mattino quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato il violento impatto. Secondo le prime ricostruzioni, S.A. viaggiava a bordo di un grosso scooter quando si è trovato davanti un fuoristrada guidato da un 61enne. L'impatto è stato estremamente violento: il 19enne è stato sbalzato sull'asfalto dopo lo schianto, riportando ferite gravissime.