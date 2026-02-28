Traffico Roma del 28-02-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 28 febbraio 2026, sulla Salaria a Roma, sono in corso lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Questa presenza di operai e mezzi sta causando rallentamenti e code nel traffico in quella zona. Le auto si accumulano lungo la carreggiata, creando congestione e disagi per i veicoli in transito. La situazione si presenta difficile per chi percorre quella strada in quel momento.

Luceverde Roma trovati sulla Salaria lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe comportano transito su carreggiata ridotta in direzione Roma Centro non si escludono rallentamenti e code all' esquilino libri difficoltà nel pomeriggio per una manifestazione con corteo i partecipanti da Piazza della Repubblica si muoveranno verso Piazza di Porta San Giovanni dopo aver percorso tra le altre via Enrico de Nicola Piazza dei Cinquecento via Cavour e Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti e deviazioni per il trasporto pubblico Giornata difficile quella di oggi per chi si...