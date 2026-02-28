Traffico Roma del 28-02-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma il 28 febbraio 2026 alle 19:30 presenta rallentamenti sulla Salaria, dove sono in corso lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. La presenza di cantieri provoca code e riduzioni di corsia, influenzando la circolazione nella zona. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alle indicazioni e di valutare percorsi alternativi.

Luceverde Roma trovati sulla Salaria lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe comportano transito su carreggiata ridotta in direzione Roma Centro non si escludono rallentamenti e code all' esquilino libri difficoltà nel pomeriggio per una manifestazione con corteo i partecipanti da Piazza della Repubblica si muoveranno verso Piazza di Porta San Giovanni dopo aver percorso tra le altre via Enrico de Nicola Piazza dei Cinquecento via Cavour e Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti e deviazioni per il trasporto pubblico Giornata difficile quella di oggi per chi si... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 19:30

Traffico Roma del 19-02-2026 ore 19:30

