Traffico Roma del 28-02-2026 ore 16 | 30

Il 28 febbraio 2026 alle 16:30, il sistema di informazione sulla mobilità di Roma ha comunicato lo stato del traffico in città. Il servizio, curato da Luce Verde e da Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade e sui lavori in corso. Le informazioni sono destinate a guidare gli automobilisti e i cittadini durante le ore di punta.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di potatura sulla passeggiata di Ripetta oggi divieto di transito da Lungotevere in Augusta via Della Penna prestare attenzione alla segnaletica lavori sulla via Salaria comportano una riduzione di carreggiata alla pizza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro possibile la formazione di rallentamenti nel pomeriggio corteo all'esquilino i partecipanti si muoveranno da Piazza della Repubblica in direzione di Piazza di Porta San Giovanni percorrendo tra le diverse strade Viale Enrico de Nicola Piazza dei Cinquecento via Cavour