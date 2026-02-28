Traffico Roma del 28-02-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 28 febbraio 2026, si registra una chiusura al traffico nel centro di Roma. La segnalazione proviene dal servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che segnala le variazioni nelle condizioni di circolazione nella zona interessata. La situazione riguarda specificamente alcune strade e arterie cittadine, con indicazioni di deviazioni per i veicoli.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusura al traffico sulla circonvallazione Gianicolense per un intervento di potatura che durerà tutto il fine settimana fino alle 18 di oggi sarà vietato il transito sulla carreggiata da via Ottavio Gasparri a via del Casaletto Etra via del Casaletto in viale dei Colli Portuensi in direzione di Viale Trastevere in centro isola pedonale per due giorni su via dei Fori Imperiali Come accade ogni ultimo fine settimana del mese la strada è chiusa anche ai bus sempre centro potature lungo la passeggiata di Ripetta previsti divieti di sosta e la chiusura della. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

