Traffico Lazio del 28-02-2026 ore 17 | 30

Oggi alle 17:30 nel Lazio si segnalano possibili rallentamenti e code sulla strada Roma Teramo a causa di lavori in corso. La circolazione potrebbe risultare rallentata nel tratto interessato, con code che si formano in prossimità dei cantieri. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a pianificare eventuali percorsi alternativi per evitare disagi.

luce verde Lazio Bentrovati sulla Roma Teramo sempre i possibili rallentamenti e code per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni sulla Salaria in provincia di Rieti fino al 13 marzo in oraria compresa tra le 7 e le 20 transito a senso unico alternato per lavori nelle gallerie San Quirico e Sant'Angelo Ci troviamo tra Antrodoco e sigillo attenzione alla segnaletica per il 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resterà quindi chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore è Belmonte Castello deviazioni possibili sulla provinciale 259 Giornata difficile quella di oggi.

