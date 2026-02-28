Tradizioni storiche | presentato l' archivio digitale del Gioco del Ponte

Venerdì 27 febbraio nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti si è tenuto un incontro pubblico intitolato ‘Il Gioco del Popolo di Pisa’. Durante l’evento è stato presentato l’archivio digitale che raccoglie i documenti delle tradizioni storiche della città, ora aggiornato con nuovi materiali storici. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e storici locali.

🔗 Leggi su Pisatoday.it Visso si racconta: online la "Mappa di Comunità", un archivio digitale tra storia, tradizioni e memorie del territorio.Visso, un piccolo gioiello incastonato tra i monti Sibillini, ha compiuto un passo significativo nella conservazione della propria identità e memoria... Tradizioni: Mezzogiorno trionfa nel Gioco del Ponte a tavola con il ristorante GalileoLa sfida conclusiva del contest enogastronomico ha visto protagonista, per Tramontana, la trattoria Da Cinotto di Uliveto Terme Il ristorante Galileo... Approfondimenti e contenuti su Gioco del Ponte. Temi più discussi: Coesione sociale, il progetto R.E.T.I. proposto dall'associazione NUR valorizza la memoria e le tradizioni del territorio; Pisa, presentato l'archivio digitale del Gioco del Ponte; Messina presenta la 'Mbracciata: il nuovo dolce identitario della Città dello Stretto; Eventi segnalati dai Comuni. Rievocazioni storiche, tradizioni e folclore, nasce 'Toscana tutto l'anno'La Toscana dei borghi, delle tradizioni, dei cammini storici, delle feste popolari, del folclore sarà valorizzata tutto l'anno grazie alla decisione della Giunta regionale di chiamare a fare sistema ... lanazione.it La nostra storia: Rievocazioni? Più risorseI programmi di coprogettazione cominciano a decollare, afferma l'assessore alle Tradizioni storiche Filippo Bedini presentando l'incremento dei fondi che il Comune di Pisa destina alle associazioni ... lanazione.it Un cimelio storico legato al Gioco del Ponte, che sarà esposto nella Mostra permanente delle tradizioni a Palazzo Gambacorti - facebook.com facebook