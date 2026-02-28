Tra le città colpite dall’Iran c’è stata anche Dubai

Tra le città coinvolte dall’attacco iraniano si trova anche Dubai, dove un albergo di lusso situato nella nota località turistica ha subito danni. Tutti i voli sono stati cancellati o rimandati, creando disagi tra i viaggiatori. La situazione ha portato a un improvviso incremento delle misure di sicurezza nella zona, mentre le autorità locali stanno gestendo le conseguenze dell’incidente.

Tra i paesi che ospitano le basi militari statunitensi contro cui l’Iran ha lanciato missili di rappresaglia ci sono anche gli Emirati Arabi Uniti, dove si trova Dubai. La città, la più grande dello stato arabo e notoriamente una delle mete più frequentate dai turisti occidentali negli ultimi anni, sabato pomeriggio è stata colpita da una serie di attacchi con droni e missili. Sui social sono circolati diversi video dei danni a un albergo di lusso situato su una delle famose isole artificiali a forma di palma, il Fairmont The Palm Hotel. In uno si sente distintamente il rumore di un oggetto cadere dal cielo e poi una forte esplosione; in un altro, si vede una nuvola di denso fumo nero e un grosso incendio, che le forze dell’ordine sono riuscite a spegnere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

