Durante una partita tra Denver e Oklahoma City, una rissa è scoppiata nelle fasi finali del match. Con circa otto minuti sul cronometro, la guardia dei Thunder ha colpito Jokic, facendolo cadere a terra. La scena si è infiammata con un parapiglia tra i giocatori, mentre l’immagine di Jokic si è impressa forte, con lo sguardo che ha inquietato Dort.

Quando mancavano otto minuti alla fine dell’ultimo quarto della sfida tra Okc e Denver, Lu Dort è andato di proposito addosso a Jokic, in una situazione lontano dal gioco, facendolo cadere con uno sgambetto. Immediata la reazione del serbo, che si è rialzato di scatto andando faccia a faccia con l’avversario. Tra i due si è inserito Jaylin Williams, faccia a faccia a sua volta con il centro di Denver che aveva uno sguardo che non prometteva nulla di buono. Poi l’intervento di arbitri, staff e allenatori riportasse la calma. Il fallo di Dort è stato rivisto e trasformato in un flagrant 2, quindi espulsione diretta. Tecnico invece per Williams e per lo stesso Jokic, nel frattempo già diventato un meme per la sua espressione spiritata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tra Denver e Okc scoppia il parapiglia, e lo sguardo di Jokic terrorizza Dort

Denver sbanca Boston senza Jokic, notte NBA tra colpi esterni e una trade che scuote Atlanta

