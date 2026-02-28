Tper ecco il piano di Gualtieri | Cantieri chiedo scusa per i disagi Ma l’azienda è sulla strada giusta

Il sindaco ha presentato il nuovo piano di Tper, riconoscendo che il periodo è difficile e che il sistema di trasporto è sotto pressione. Ha chiesto scusa a operatori e cittadini per i disagi causati, aggiungendo che l’azienda sta seguendo un percorso corretto. Il piano prevede interventi sui cantieri e mira a migliorare il servizio nel tempo.

"È un periodo molto complicato e il sistema è sotto stress, chiediamo scusa a operatori e cittadini per i disagi. I numeri sugli abbonamenti e sulla fidelizzazione degli utenti, però, certificano apprezzamento e che la strada è quella giusta". È una risposta anche all'aumento dei biglietti del bus, passati un anno fa da 1,50 a 2,30 euro, il dato sugli abbonamenti: 134.000 quelli in tutto il 2025, ben 12.000 in più negli ultimi 12 mesi. Giuseppina Gualtieri, presidente di Tper, guarda al risultato con soddisfazione, mentre analizza la difficile convivenza tra trasporto pubblico e cantieri, il tema sicurezza a bordo, la strada verso l'azienda unica regionale.