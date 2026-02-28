Tornano i controlli dei carabinieri in Garibaldi e Perugino

I carabinieri hanno effettuato controlli nella serata di ieri, 27 febbraio, in piazza Garibaldi e piazza Perugino. Le forze dell’ordine hanno ispezionato persone e attività commerciali, impiegando un consistente numero di uomini e mezzi. Questa operazione si inserisce in una serie di interventi recenti in quelle zone, dopo alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione sulla sicurezza locale.

