Tornano i controlli dei carabinieri in Garibaldi e Perugino

I carabinieri hanno effettuato controlli nelle piazze Garibaldi e Perugino nella serata del 27 febbraio. Durante l’intervento, sono state ispezionate persone e locali, con un ampio schieramento di forze sul territorio. La presenza delle forze dell’ordine è stata significativa, mirata a monitorare la situazione dopo alcuni episodi recenti che avevano attirato l’attenzione della cronaca.

