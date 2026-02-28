Torna il beach tennis Campionati italiani al via

A Cesena tornano i campionati italiani di beach tennis, con le fasi finali di seconda, terza e quarta categoria e la sezione TPRA dedicata agli amatori. La manifestazione si svolge nella città per il secondo anno consecutivo, coinvolgendo atleti provenienti da diverse regioni italiane. L’evento vede protagonisti sia i giocatori professionisti sia quelli amatoriali, riuniti per competere sulla sabbia.

Niente succede per caso. E in effetti non è un caso che per il secondo anno Cesena torni a ospitare le fasi finali dei campionati italiani di beach tennis di seconda, terza e quarta categoria, oltre alla sezione TPRA che raggruppa gli atleti amatoriali. Il merito è prima di tutto di una macchina organizzativa ben oliata, fatta di sinergie, collaborazioni e attenzione ai dettagli, quelli che in occasione della prima edizione 2024 avevano garantito il successo di un evento che richiamerà in città circa 300 atleti accompagnati da staff tecnici, amici, parenti e tifosi che arriveranno da tutta Italia per andare a caccia del titolo di campioni delle rispettive categorie: singolare maschile, singolare femminile, doppio misto, doppio maschile e doppio femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il beach tennis. Campionati italiani al via Tennis: da lunedì e fino all’8 marzo. Quattrocento atleti in arrivo per i campionati italiani veterani al circolo BaratoffIl Circolo tennis Baratoff ospita da lunedì 23 febbraio all’8 marzo l’ottava edizione dei campionati veterani indoor di tennis. Il Tennis Giotto ospita i campionati toscani di wheelchair tennisArezzo, 27 febbraio 2026 – Il titolo toscano di wheelchair tennis verrà assegnato in terra d’Arezzo. Brandie Wilkerson: The 2025 Beach Pro Tour Blocker of the Year Aggiornamenti e notizie su Torna. Temi più discussi: Torna il beach tennis. Campionati italiani al via; Musetti torna in campo: 'Non vedo l'ora di competere'. VIDEO; Cobolli torna a vincere: battuto Atmane a Delray Beach. Domani c'è Berrettini a Rio; ATP Delray Beach 2026: nel giorno di Cobolli torna e avanza Ruud. ATP Delray Beach 2026: nel giorno di Cobolli torna e avanza RuudSi allinea ai quarti di finale la parte bassa del tabellone dell'ATP 250 di Delray Beach, che sta proponendo diversi aspetto interessanti in fatto ... oasport.it Cobolli torna a vincere: battuto Atmane a Delray Beach. Domani c'è Berrettini a RioFlavio si impone 7-5 6-4 sul francese e accede ai quarti. Matteo si prepara ad affrontare Lajovic in Brasile ... msn.com : ' Questa sera si torna in campo. Leggi https://www.giornalealtopiano.it/news.phpcod=28-02-2026-hockey-ghiaccio-lasiago-cerca-il-terzo-posto Foto: Serena Fantini - facebook.com facebook #LauraPausini che torna radiosa e sorridente senza dare seguito alla frecciatina rancorosa di #Grignani... Dite quello che volete ma LA CLASSE e l'educazione di questa donna sono immensi! #Sanremo2026 x.com