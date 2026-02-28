Torino c’è il Ramadan e Porta Palazzo diventa Kasbah

A Torino, durante il Ramadan, Porta Palazzo si trasforma in una vera e propria Kasbah, con molte bancarelle che vendono cibo e altri beni. Il sindaco ha richiesto alla Polizia Locale di intervenire per controllare le vendite e verificare eventuali irregolarità nelle transazioni legate a questa tradizione. Le autorità stanno effettuando verifiche per assicurarsi che tutto avvenga nel rispetto delle normative.

“Il sindaco di Torino mandi la Polizia Locale a Porta Palazzo per rilevare tutte le irregolarità nella cessione di cibo e beni per il Ramadan. È inaccettabile che, dietro lo schermo della sensibilità religiosa, si permetta la creazione di una vera e propria zona franca dove la vendita abusiva e l'occupazione irregolare di suolo pubblico diventano la norma nell'indifferenza totale della Giunta Lo Russo.” Lo chiedono a gran voce in una nota congiunta l’onorevole Augusta Montaruli e Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7. "Questa non è inclusione - proseguono -. Non permetteremo che Torino diventi il laboratorio di una sottomissione culturale dove la religione diventa un passaporto per fare ciò che a chiunque altro sarebbe vietato con ingenti sanzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

