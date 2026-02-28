Durante l’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola, TonyPitony sarà l’unico artista italiano a esibirsi come headliner. La sua presenza come protagonista principale rappresenta un momento di rilievo per la musica italiana nel festival. L’evento si svolgerà a Milano e vedrà l’artista esibirsi come protagonista assoluto del palco principale.

TonyPitony l’unico artista italiano che si esibirà da headliner durante dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola. L’appuntamento con il suo “CONCERTONY” è per venerdì 4 settembre all‘Ippodromo Snai San Siro ed i biglietti per questo appuntamento sono già disponibili su ticketmaster, ticketone e vivaticket. L’artista che abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo conquistare la vittoria della serata cover con Ditonellapiaga, si aggiunge alla lista dei grandi nomi internazionali protagonisti della concert series più famosa d’Italia. L’artista da record ha registrato 63 milioni di streaming complessivi nell’ultimo anno e 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - TonyPitony sarà l’unico artista italiano degli I-Days di Milano

La promessa di Bono: il nuovo album degli U2 sarà più ottimista dell’EP “Days of Ash”Gli U2 hanno pubblicato a sorpresa l’EP Days of Ash, e Bono Vox sembra più che volenteroso di parlarne, soprattutto per quanto riguarda il...

Chi è TonyPitony, l'artista del momento, a Sanremo 2026 con DitonellapiagaSiracusano, classe 1996, al secolo Ettore Ballarino, TonyPitony è diventato famoso puntando sulla provocazione.

Altri aggiornamenti su Days di Milano.

Temi più discussi: Ditonellapiaga e TonyPitony a Sanremo 2026, il duetto e il testo della cover di The Lady is a Tramp; Chi è TonyPitony, l'artista del momento, a Sanremo 2026 con Ditonellapiaga; Biglietti concerto TonyPitony a Milano, 4 settembre 2026 Ippodromo SNAI San Siro; Approfondimenti - Sanremo 2026 - L'unico azzardo di Carlo Conti si chiama Tony Pitony.

Tonypitony l'unico headliner italiano agli I-DAYS 2026Sanremo, 27 feb. (askanews) - È lui, Tonypitony, l'unico artista italiano che si esibirà da headliner durante dell'edizione 2026 degli I-DAYS ... spettacoli.tiscali.it

TonyPitony, l'alieno che Sanremo non merita ma di cui ha bisognoCon Ditonellapiaga conquista l’Ariston facendo spettacolo. Non è solo un fenomeno di passaggio, è un artista vero ... huffingtonpost.it

Lo abbiamo appena visto sul palco del Festival di Sanremo: @tonypitonyofficial annuncia il ConcerTony a I-Days Milano Coca-Cola! Venerdì 4 settembre 2026 - Milano, Ippodromo SNAI San Siro Biglietti disponibili da ora - facebook.com facebook