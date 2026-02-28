TonyPitony, un artista che ha ottenuto la sua prima occasione a Sanremo dopo aver affrontato diverse bocciature, ha ottenuto il suo debutto sulla scena musicale con canzoni dai testi provocatori. La sua presenza al Festival rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, portandolo sotto i riflettori dopo anni di tentativi e difficoltà. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, segnando un momento importante nel panorama musicale italiano.

Un caso Sanremo che riflette i tempi È diventato famoso grazie a canzoni dai testi provocatori e scurrili, ai limiti dell’irripetibile, ha inciso la nuova sigla del Fantasanremo, 'Scapezzolatè, poi ha iniziato la marcia di avvicinamento al Festival e infine ha vinto la serata cover, in duetto con Ditonellapiaga, con la raffinata interpretazione di un grande classico di Frank Sinatra,'The Lady in a Tramp'. E’ la rapida ascesa di TonyPitony, underdog di questa edizione di Sanremo, un caso che riflette i nostri tempi. Dalla bocciatura a X Factor alla viralità Dopo la bocciatura alle audizioni di X Factor nel 2020, dove la sua... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - TonyPitony, dalle bocciature all’Ariston: la scalata dell’underdog che ha conquistato Sanremo

