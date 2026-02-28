Durante il Festival di Sanremo del 2026, Tony Pitony ha attirato l'attenzione come uno dei protagonisti principali, insieme a Sal Da Vinci. La sua presenza sul palco e il successo delle Cover interpretate con Ditonellapiaga hanno suscitato grande interesse tra il pubblico e i media. La manifestazione si è conclusa con la vittoria delle Cover, un risultato che ha segnato questa edizione.

Sanremo, 28 febbraio 2026 - Tony Pitony è, insieme a Sal Da Vinci, il vero personaggio di questo Festival di Sanremo. Atteso alla vigilia, acclamato e cercato come si andava a caccia degli omini di Lego sparsi da Dargen D’Amico in città durante il Festival di Sanremo 2024, Tony Pitony è stato di fatto fra i superospiti, pur essendo in gara nella serata Cover insieme a Ditonellapiaga, di questa edizione della manifestazione musicale. Il paradosso Tony Pitony Tony Pitony è un paradosso vivente. Il motivo è presto detto: sul palco si presenta in maniera irriverente - il fatto di non mostrare il proprio volto, ma proporsi con una maschera è già... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tony Pitony mania: cosa c’è dietro la vittoria delle Cover con Ditonellapiaga

