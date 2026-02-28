tommaso paradiso chiude sanremo in grande stile

L’altra sera, intorno alle 23, Tommaso Paradiso ha concluso la sua esibizione sul palco di Sanremo 2026, chiudendo la serata in modo spettacolare. Durante la serata, si sono alternati vari momenti musicali e interventi sul palco, mentre nel backstage e sui social si discuteva dei look indossati dai protagonisti. La serata si è conclusa con questa performance finale, che ha attirato l’attenzione del pubblico.

L’altra sera, intorno alle 23, stavo commentando su Slack con una collega i look del Green Carpet di Sanremo 2026. 2026. «Tommaso Paradiso mi piace», le ho scritto. La risposta è arrivata subito: «Ma quanti ne incontri in metro la mattina vestiti così?». Giusto. Però poi mi sono fermata a riflettere un momento. E ho pensato che forse è proprio questo il motivo per cui mi piace Tommaso Paradiso: tra quei capelli spettinati che sembrano appena usciti dal letto e quell’aria un po’ da «non mi importa, sono altrove», che in realtà è semplicemente il suo modo personale di stare al mondo, riesce sempre a farti sentire a tuo agio. E non è una cosa così scontata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

