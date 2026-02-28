Thomas Acunzo è il ospite de Il Banco del Basket

Un profilo di talento entra al centro di Il Banco del Basket, con Thomas Acunzo, lungo dell’Acqua S.Bernardo Cantù, al centro di un racconto che mette a fuoco il percorso delle giovani promesse della pallacanestro italiana. Il podcast guida l’ascoltatore tra sogni, sacrifici e aneddoti vividi, offrendo una visione dinamica del cammino che porta alle opportunità della IBSA NextGen Cup 202526. L’incontro con un giovane podcaster come Pietro Riva permette di esplorare non solo l’aspetto sportivo, ma anche le esperienze di vita e le riflessioni necessarie per crescere nel giro professionistico. nel contesto del programma, le giovani promesse del basket italiano si raccontano a un pubblico curioso, offrendo una finestra diretta sulle dinamiche di una stagione e sulle priorità di sviluppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Napoli Basket, Thomas Acunzo tra i convocati dell'Italia Under 18La giovane ala del Napoli Basket, Thomas Acunzo, è tra i convocati della Nazionale Under 18 per il raduno in programma a Montegrotto Terme (PD) dal 9 all'11 maggio. La squadra di coach Marco Sodini ... ilmattino.it

Un giovane napoletano nell'Italia Under 18: è Thomas AcunzoUn'altra grande soddisfazione per uno dei prospetti napoletani più forti in assoluto. Thomas Acunzo, 17 anni, del Napoli Basket, è stato convocato da coach Sodini nell'Italia Under 18. Thomas è figlio ... ilmattino.it