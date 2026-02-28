The Romantic la recensione del nuovo album di Bruno Mars | storie d’amore a ritmo latino

È stato pubblicato il nuovo album di Bruno Mars intitolato “The Romantic”, dopo dieci anni dall’ultimo progetto dell’artista. Il disco contiene canzoni che parlano di storie d’amore e presenta un ritmo latino. La pubblicazione segna l’inizio di una nuova fase nella carriera musicale di Bruno Mars, che continua a essere uno degli artisti pop più seguiti.

Bruno Mars, all’anagrafe Peter Gene Hernandez, è un artista pop di fama mondiale di origini hawaiane. Divenuto famoso con il singolo “Just The Way You Are”, sin da bambino si è accostato alla musica imitando Elvis Presley, di cui è grande fan. Subito dopo il diploma si trasferisce a Los Angeles, in cui inizialmente fa da autore per alcuni grandi artisti del panorama musicale come CeeLo Green e K’naan. Soltanto tempo dopo riesce ad avere l’opportunità di intraprendere anch’egli la carriera da solista, debuttando con l’album d’esordio “Doo – Wops & Hooligans”, di cui fanno parte brani quali “Just The Way You Are”, “The Lazy Song” e “Grenade”, che lo consacrano a star mondiale con un enorme successo planetario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

