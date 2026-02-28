Terrore sul bus diretto a scuola | accoltellato un giovane studente in fuga l' aggressore

Questa mattina, poco prima delle 8, un autobus diretto da Faenza a Riolo Terme è stato teatro di un episodio di violenza. Un giovane studente è stato accoltellato durante il viaggio, che vedeva a bordo diversi studenti. L'aggressore si è dato alla fuga subito dopo l'aggressione, lasciando il bus in stato di shock. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per i rilievi.

