Terrore sul bus diretto a scuola | accoltellato un giovane studente in fuga l' aggressore

Questa mattina, poco prima delle 8, un autobus che collegava Faenza a Riolo Terme è stato teatro di un episodio violento. Un giovane studente è stato accoltellato durante il viaggio, mentre l’aggressore è fuggito immediatamente dopo l’attacco. A bordo dell’autobus c’erano diversi studenti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Sia la vittima che il presunto aggressore sarebbero minorenni. Sull'aggressione armata indagano i Carabinieri Terrore sul pullman diretto a scuola. Questa mattina, poco prima delle 8, si è verificato un accoltellamento su un autobus diretto da Faenza a Riolo Terme, con a bordo diversi studenti. Quando il mezzo era ormai giunto a destinazione, il giovane avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito due volte uno studente. Non appena le porte del mezzo pubblico si sono aperte, il 16enne sarebbe fuggito riuscendosi a dileguare. Il ragazzo ferito è stato subito soccorso dal 118, mentre i Carabinieri di Riolo Terme hanno dato il via alle indagini per rintracciare il colpevole dell'aggressione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Studente di 17 anni accoltellato davanti a scuola nel Frusinate. L'aggressore è in fugaAGI - Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi venerdì pomeriggio a Sora, in provincia di Frosinone.

