Terrore nel bus fuori strada Passeggeri salvati dai finestrini

Un autobus del trasporto pubblico locale si è ribaltato questa mattina sulla strada provinciale 327 nel territorio comunale di Foiano, coinvolgendo anche un’auto e un autoarticolato. I passeggeri sono stati salvati in parte dai finestrini, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. L’incidente ha provocato la temporanea chiusura della strada e la presenza di squadre di emergenza sul posto.

di Gaia Papi Un bus di linea del trasporto pubblico locale è finito fuori strada nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale 327, nel territorio comunale di Foiano, ribaltandosi su un fianco dopo uno scontro che ha coinvolto anche un'autovettura e un autoarticolato. L'incidente si è verificato intorno alle 5.30 e ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi, attivati immediatamente dal 118 della Asl. A bordo del pullman viaggiavano otto persone. L'impatto ha provocato l'uscita di strada del mezzo che si è adagiato nel fosso sul lato destro della carreggiata, rendendo inutilizzabili le porte di accesso. Proprio per questo, la fase di evacuazione si è concentrata sulle uscite di emergenza del lato sinistro del bus, in particolare sui finestrini predisposti allo scopo.