Terremoto a Medesano | scossa alle 6 di mattina

Alle 5 di questa mattina, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 a Medesano. La terra ha tremato alle prime luci dell’alba, senza segnalazioni di danni o feriti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre sono in corso verifiche sulla stabilità delle strutture nelle zone interessate.