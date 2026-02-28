Terremoto a Medesano | scossa alle 6 di mattina
Alle 5 di questa mattina, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 a Medesano. La terra ha tremato alle prime luci dell’alba, senza segnalazioni di danni o feriti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre sono in corso verifiche sulla stabilità delle strutture nelle zone interessate.
Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.6, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 5.59 di sabato 28 febbraio con epicentro a 4 chilometri da Medesano ad una profondità di 37 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Parmatoday.it
