Terni Nicola Zingaretti | L’Umbria è tornata ad essere un modello di buongoverno
A Terni, Nicola Zingaretti ha dichiarato che l’Umbria è tornata a rappresentare un esempio di buon governo, sottolineando una sfida per proteggere le risorse europee e mantenere un modello di gestione che coinvolge direttamente le Regioni. Ha evidenziato come la diminuzione dei fondi e la crescente centralizzazione della governance rappresentino questioni importanti da affrontare.
Una sfida per difendere le risorse europee e un modello di gestione che mette le Regioni al centro, contro una riduzione di fondi e una governance sempre più accentrata. La location del ‘PalaSì’ ha ospitato ‘Dal cuore d’Europa al cuore verde d’Italia - Difendere i territori nelle scelte europee. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Nicola Zingaretti relatore del Patto per il Mediterraneo, via libera dal Parlamento europeo
Leggi anche: Federica Brignone, storia di una leggenda: «Non sapevo se sarei tornata a essere un'atleta. Pensavo di essere fortunata a essere alle Olimpiadi. Non ho mai pensato al risultato»
Tutto quello che riguarda Nicola Zingaretti.
Argomenti discussi: Dal cuore d’Europa al cuore verde d’Italia, iniziativa dem a Terni su fondi europei.
Zingaretti, Umbria è tornata modello europeo di buongovernoL'Umbria è stata ed è tornata ad essere un modello europeo di buongoverno anche all'intelligente utilizzo dei fondi europei. (ANSA) ... ansa.it
Zingaretti 'l'Italia non è persa, la destra non è maggioranza'Non è vero che l'Italia è diventata un Paese di destra. Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito democratico al Parlamento europeo, mette in discussione una delle letture più diffuse delle ... ansa.it