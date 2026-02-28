Terni Nicola Zingaretti | L’Umbria è tornata ad essere un modello di buongoverno

A Terni, Nicola Zingaretti ha dichiarato che l’Umbria è tornata a rappresentare un esempio di buon governo, sottolineando una sfida per proteggere le risorse europee e mantenere un modello di gestione che coinvolge direttamente le Regioni. Ha evidenziato come la diminuzione dei fondi e la crescente centralizzazione della governance rappresentino questioni importanti da affrontare.