Terni Nicola Zingaretti | L’Umbria è tornata ad essere un modello di buongoverno

A Terni, Nicola Zingaretti ha dichiarato che l’Umbria si è riconquistata il ruolo di esempio di buongoverno. La Regione si confronta con la difesa delle risorse europee e promuove un modello di gestione che punta a mettere le Regioni al centro, in risposta a una diminuzione dei fondi e a una governance sempre più concentrata nelle mani di livelli superiori.

Una sfida per difendere le risorse europee e un modello di gestione che mette le Regioni al centro, contro una riduzione di fondi e una governance sempre più accentrata. La location del ‘PalaSì’ ha ospitato ‘Dal cuore d’Europa al cuore verde d’Italia - Difendere i territori nelle scelte europee. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

