Terni lunghe file per il rilascio della carta d’identità | limiti del gestionale e numero ridotto di sportelli Cosa sta accadendo
A Terni, da giorni si formano lunghe file presso gli uffici anagrafici a causa dei limiti del gestionale e del numero ridotto di sportelli disponibili. La situazione si acuisce con l’imminente scadenza, prevista per il 3 agosto, quando la carta d’identità cartacea smetterà di essere valida ufficialmente. La questione riguarda sia il Comune di Terni che altri territori coinvolti.
Una scadenza perentoria che ha comportato disagi non solo nel Comune di Terni. A partire dal prossimo 3 agosto, infatti, la carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di essere valida. Anche in città sono migliaia le persone che devono provvedere alla trasformazione in formato elettronico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
