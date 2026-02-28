Terni lunghe file per il rilascio della carta d’identità | limiti del gestionale e numero ridotto di sportelli Cosa sta accadendo

A Terni, numerose persone si sono trovate a fare lunghe code presso gli uffici comunali per ottenere o rinnovare la carta d’identità, a causa di problemi nel sistema gestionale e di un numero limitato di sportelli disponibili. La situazione si è aggravata in vista della scadenza, il 3 agosto, della validità della carta d’identità cartacea, che è stata abolita definitivamente.

Una scadenza perentoria che ha comportato disagi non solo nel Comune di Terni. A partire dal prossimo 3 agosto, infatti, la carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di essere valida. Anche in città sono migliaia le persone che devono provvedere alla trasformazione in formato elettronico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 18 febbraio 2026 – Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica... Approfondimenti e contenuti su Terni. Argomenti discussi: Terni, lunghe file per il rilascio della carta d’identità: limiti del gestionale e numero ridotto di sportelli. Cosa sta accadendo; Caos all'anagrafe.