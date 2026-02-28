Terni i fedeli della parrocchia di San Giuseppe lavoratore in pellegrinaggio ad Assisi | la giornata

I fedeli della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore hanno organizzato un pellegrinaggio ad Assisi per partecipare all’ostensione delle spoglie di San Francesco nella basilica inferiore. La giornata è stata dedicata alla preghiera e a momenti di svago, con il gruppo che ha raggiunto la città per vivere questa esperienza religiosa. Il viaggio si è svolto senza incidenti, coinvolgendo i partecipanti in un percorso di fede e ritrovo.

Una giornata di preghiera, con momenti anche di svago. I fedeli della parrocchia di San Giuseppe lavoratore si sono recati ad Assisi in occasione dell'ostensione delle spoglie di San Francesco nella basilica inferiore. L'iniziativa fa parte delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del.