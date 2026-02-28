Terni debutta il campetto ‘Angeli di Kospea’ | Una giornata di ricordo tramutata in un pomeriggio di festa GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni, nel quartiere di Cospea, si è svolta l’inaugurazione di un nuovo campetto dedicato agli ‘Angeli di Kospea’. L’evento si è trasformato da una giornata di ricordo a un pomeriggio di festa, coinvolgendo residenti e bambini. La cerimonia ha visto la partecipazione di presenti che hanno condiviso momenti di emozione e gioia nel ricordo di figure che hanno lasciato un segno nel quartiere.

“Una giornata di ricordo tramutata in un pomeriggio di festa”. Il quartiere di Cospea ha salutato con gioia, e un pizzico di commozione, l’inaugurazione del campetto dedicato agli ‘Angeli di Kospea’. Un progetto nato da una raccolta fondi e divenuto realtà grazie all’impegno dell’associazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Terni, il debutto del campetto dedicato agli ‘Angeli di Kospea’: “Senza barriere ma serve mantenerlo intatto” GALLERIA FOTOGRAFICA Contenuti e approfondimenti su Angeli di Kospea. Discussioni sull' argomento Terni, debutta il campetto ‘Angeli di Kospea’: Una giornata di ricordo tramutata in un pomeriggio di festa GALLERIA FOTOGRAFICA; Terni, il debutto del campetto dedicato agli ‘Angeli di Kospea’: Senza barriere ma serve mantenerlo intatto GALLERIA FOTOGRAFICA; Angeli di Kospea; Campo via venti Settembre. Terni, riqualificato il campetto ‘Angeli di Kospea’: le foto dell’inaugurazionePomeriggio all’insegna del ricordo e dell’amicizia al quartiere Cospea di Terni, dove alle 14 di sabato 28 febbraio si è tenuta l’inaugurazione del campetto ‘Angeli di Kospea’. L’impianto in Strada di ... umbria24.it https://umbria7.it/2026/02/terni-inaugurato-il-campetto-angeli-di-kospea/ L’evento ha racchiuso molte emozione con una forte componente giovanile: un momento di festa tra sorrisi e ricordi #terni #cospea #angelidikospea #sport #ricordi #emozioni #inaugura - facebook.com facebook Un campetto per non dimenticare: Cospea ricorda i suoi ‘Angeli’ x.com