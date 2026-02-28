Terni debutta il campetto ‘Angeli di Kospea’ | Una giornata di ricordo tramutata in un pomeriggio di festa GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni, nel quartiere di Cospea, si è svolta l’inaugurazione di un nuovo campetto dedicato agli ‘Angeli di Kospea’. L’evento si è trasformato da una giornata di ricordo a un pomeriggio di festa, coinvolgendo residenti e bambini. La cerimonia ha visto la partecipazione di presenti che hanno condiviso momenti di emozione e gioia nel ricordo di figure che hanno lasciato un segno nel quartiere.

“Una giornata di ricordo tramutata in un pomeriggio di festa”. Il quartiere di Cospea ha salutato con gioia, e un pizzico di commozione, l’inaugurazione del campetto dedicato agli ‘Angeli di Kospea’. Un progetto nato da una raccolta fondi e divenuto realtà grazie all’impegno dell’associazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

